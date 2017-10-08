Руководство Винницкой таможни попалось на взятках - ФОТО

Чиновники попались на взятке. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, сейчас следствие отрабатывает версию причастности руководства ГФС в Винницкой области к "крышеванию" незаконного экспорта орехов. СБУ задокументировала причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическим взяткам за оформление товаров без уплаты налогов в полной мере.

Во время сбора очередной доли взятки для руководства задержан работник таможни. По месту жительства его брата выявлены 114 тысяч долларов в пакетах с названиями обществ, которые проводили незаконные экспортно-импортные операции, - написал Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одесской области руководство дирекции Укрпочты попалось на взятке в размере 9600 долларов. Чиновники требовали взятку за аренду имущества Укрпочты.