19:24 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове из-под земли бил 15-метровый фонтан

Шестого октября по причине аварии на водопроводе в н.п. Харьков прямо посреди улицы возник фонтан.

В Харькове из-под земли бил 15-метровый фонтан

Данный фонтан был высотой около 15 метров – рассказали очевидцы данного события в соцсетях. Согласно данным горсовета – указанная авария произошла на водопроводе на ул. Гвардейцев Широнинцев. Местное предприятие - "Харьковводоканал" сейчас срочно устраняет повреждения. По словам же замгендиректора по рабоет водопроводного хозяйства - полностью завершить ремонт по данному адресу планируют до 8:00 седьмого октября.

Как сообщал УРА-Информ, в центре Киева по причине прорыва трубы с водой возникла пробка. Это случилось на ул. Большая Васильковская.


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