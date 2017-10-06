В Харькове из-под земли бил 15-метровый фонтан

Данный фонтан был высотой около 15 метров – рассказали очевидцы данного события в соцсетях. Согласно данным горсовета – указанная авария произошла на водопроводе на ул. Гвардейцев Широнинцев. Местное предприятие - "Харьковводоканал" сейчас срочно устраняет повреждения. По словам же замгендиректора по рабоет водопроводного хозяйства - полностью завершить ремонт по данному адресу планируют до 8:00 седьмого октября.

Как сообщал УРА-Информ, в центре Киева по причине прорыва трубы с водой возникла пробка. Это случилось на ул. Большая Васильковская.