На Ивано-Франковщине изъяли взрывчатку

В Рогатинском районе на Ивано-Франковщине в процессе обыска у местного жителя было изъято оружие, а также взрывчатка. Такие данные распространили в сообщении облуправления полиции.

Выяснилось, что полиция получила данные о том, что 57-летний житель села может незаконно хранить разнообразное оружие. При обыске были изъяты четыре банки с порохом, а также дымовые шашки, пистолеты без обозначений, штык-нож, охотничье ружье, винтовку. Также были обнаружены предметы, которые внешне похожи на боеприпасы - в количестве 55 штук, и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, в столице у местного жителя изъяли арсенал карабинов.