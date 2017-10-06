18:24 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ивано-Франковщине изъяли взрывчатку

Местный житель в Ивано-Франковске хранил пистолеты, патроны и ружье.

На Ивано-Франковщине изъяли взрывчатку

В Рогатинском районе на Ивано-Франковщине в процессе обыска у местного жителя было изъято оружие, а также взрывчатка. Такие данные распространили в сообщении облуправления полиции.

Выяснилось, что полиция получила данные о том, что 57-летний житель села может незаконно хранить разнообразное оружие. При обыске были изъяты четыре банки с порохом, а также дымовые шашки, пистолеты без обозначений, штык-нож, охотничье ружье, винтовку. Также были обнаружены предметы, которые внешне похожи на боеприпасы - в количестве 55 штук, и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, в столице у местного жителя изъяли арсенал карабинов.


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