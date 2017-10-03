В Украине создадут новый центр психологический помощи бойцам АТО

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков во время встречи со Стивеном Перри.

Переговоры также состоялись между Сергеем Князевым и чрезвычайным послом Австралии в Украине Мелиссой О'Рурк. Князев предложил провести совместные учения по предотвращению кибератак на государственные ведомства.

Аваков утверждает, что для 300 тыс солдат, которые прошли окопы востока Украины необходима помощь для возвращения к спокойному руслу мирной жизни. Центр находится на стадии подготовки, в скором времени он сможет принять более четырех тыс бойцов.

Как выяснилось, Аваков предложил Австралии заключить Меморандум о двустороннем сотрудничестве и обмена опытом по вопросу психологической реабилитации военных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина и Израиль запланировали создать рабочую группу по реадмиссии на уровне посольств и специалистов из миграционной службы. Израильских послов принимал Арсен Аваков.