В Украине создадут новый центр психологический помощи бойцам АТО

Министерство внутренних дел инициировало проект создания современного центра психологической реабилитации бойцов АТО.
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков во время встречи со Стивеном Перри.
Переговоры также состоялись между Сергеем Князевым и чрезвычайным послом Австралии в Украине Мелиссой О'Рурк. Князев предложил провести совместные учения по предотвращению кибератак на государственные ведомства.
Аваков утверждает, что для 300 тыс солдат, которые прошли окопы востока Украины необходима помощь для возвращения к спокойному руслу мирной жизни. Центр находится на стадии подготовки, в скором времени он сможет принять более четырех тыс бойцов.
Как выяснилось, Аваков предложил Австралии заключить Меморандум о двустороннем сотрудничестве и обмена опытом по вопросу психологической реабилитации военных.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина и Израиль запланировали создать рабочую группу по реадмиссии на уровне посольств и специалистов из миграционной службы. Израильских послов принимал Арсен Аваков.