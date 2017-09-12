В Запорожье будут судить боевика воевавшего за "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба УСБУ.

По информации ведомства, в апреле 2014 года 52-летний житель Бердянска вступил в ряды "ЛНР", затем возглавил вооруженное формирование.

Также он воевал против сил АТО, совершал террористические акты, запугивал население, убивал граждан и захватывал админздания. Кроме того, в 2008 году он баллотировался на пост городского головы Бердянска.

Поскольку боевик находится на оккупированной территории, его будут судить заочно. В часности, мужчине инкриминируют "создание террористической группы или террористической организации". В данный момент ему грозит лишения свободы сроком до 15 лет

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Соломенский районный суд города Киева , продлил меру пресечения отстраненному от должности главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову еще на два месяца.