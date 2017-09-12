Тимошенко и еще четверых депутатов вызвали на допрос

Вместе с ней полиция намерена допросить еще четырех народных избранников. Допрашивать их будут по делу о незаконном пересечении государственной границы в пункте пропуска "Шегини" бывшим председателем Одесской областной государственной администрации, лидером партии "Рух нових сил" Михаилом Саакашвили и его сторонниками.

Об этом во вторник, 12 сентября, заявил журналистам спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Он также уточнил, что кроме Тимошенко вызваны ее соратник Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродобомов, а также Павел Костенко из "Объединения "Самопомощь". Еще один депутат - местного совета, - сказал Шевченко, отказавшись, при этом, назвать дату запланированного допроса депутатов.

Вместе с тем, по его словам, Государственная пограничная служба составила 15 административных протоколов о незаконном пересечении границы. В частности, в данном правонарушении подозреваются четыре журналиста, десять иностранцев и Саакашвили, - заверил глава пресс-службы МВД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 11 сентября, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили должен был оформить необходимые документы и протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение государственной границы Украины.