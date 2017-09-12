На Донетчине прекращено производство алкогольного фальсификата

Такие данные недавно распространила пресс-служба ГФС. Согласно информации – в ходе расследования производства по статье 204 УК страны – выяснилось, что в одном из населенных пунктов региона на складе местный житель решил обустроить нелегальное производство алкогольных напитков.

Затем фальсификат продавался – через одну из торговых сетей. По итогам обысков на складе выявлено и изъято примерно 100 литров спирта, а также еще две тонны смеси, содержащей спирт.

Как сообщал УРА-Информ, в Одесской области в августе изъяли полторы тысячи литров алкогольного фальсификата.