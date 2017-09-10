23:26 10.09.2017 | Общество | Новости
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Землетрясение в Мексике уже убило 90 человек

По состоянию на вечер воскресенья, 10 сентября, жертвами землетрясения в Мексике стали уже 90 человек.

Землетрясение в Мексике уже убило 90 человек

Только в штате Оаксака число жертв возросло с 46 до 71. Как сообщил губернатор штата на заседании кризисного штаба, официального подтверждения этой цифры пока нет, однако в штате Чьяпас погибшими числятся 15 человек.

В штате Табаско - четверо, - пояснил он.

При этом накануне правительство страны объявило трехдневный национальный траур по погибшим. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето уже заявил, что удар стихии был сильнейшим за последние сто лет.

Напомним, подземные толчки магнитудой до 8,2 были зафиксированы в ночь на субботу, 9 сентября, в южной части Мексики.

Эпицентр землетрясения находился в прибрежной зоне примерно в 90 километрах на юго-запад от города Пихихьяпан в штате Чьяпас.

Как сообщал УРА-Информ, ранее власти сообщали о 60 погибших.


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