В четверг в зоне АТО погиб украинский военный

Только за прошедшие сутки четверг, 7 сентября, российские наемные войска 25 раз открывали огонь по наших позициям. В результате таких действий погиб один украинских военнослужащий.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службу штаба АТО, минувшие сутки завершились без существенных изменений в обстановке. Как и днем раньше боевики продолжили обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направлениях.

Вечером и ночью в основном враг применял гранатометы и стрелковое оружие. Вместе с тем, после шести часов вечера боевики трижды обстреляли украинские опорные пункты вблизи Широкино.

Гранатометы российские наемники применяли у Павлополя и Лебединского. А из вооружения БМП били по укреплениям сил АТО на подступах к Старогнатовке.

На Донецком направлении противник обстреливал украинские опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 6 сентября, боевики 34 раза открывали огонь по нашим позициям. При этом 20 из них зафиксированы как прицельные. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.