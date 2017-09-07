Во Львове заверили, что уже два месяца проблем с вывозом мусора нет

Администрации области удалось это сделать, задействовав значительно меньше средств, чем городские власти. Об этом в среду вечером, 6 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

Он также поблагодарил львовян за то, что они поверили администрации, когда та пообещала, поскольку городские власти не могут справиться, взять решение этой проблемы на свои плечи. Люди нам поверили и на протяжении уже двух месяцев мы не имеем сегодня во Львове проблем по вывозу твердых бытовых отходов, - пояснил Синютка, добавив, что

для многих было открытием, когда из 25 миллионов гривен, которые городские власти ежемесячно использовали на вывоз мусора, мы в области использовали только 12 миллионов гривен и очистили город.

Многим интересно, спросят ли правоохранители куда же девались эти деньги, - отметил председатель Львовской ОГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 сентября, во Львове повысились тарифы на вывоз мусора почти в два раза. Теперь жители города будут платить по 1,4 гривен за каждый квадратный метр жилой площади.