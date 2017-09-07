Ситуация в зоне АТО остается напряженной

Только за прошедшие сутки среду, 6 сентября, боевики 34 раза открывали огонь по нашим позициям. При этом 20 из них зафиксированы как прицельные. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО,

основная активность российско-оккупационных группировок продолжала сохраняться на Приморском направлении. Тут после шести часов вечера боевики пять раз стреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали наши позиции на подступах к Водяному.

Под огонь с этого же вооружение попали украинские опорные пункты под Гнутово, Богдановкой и Талаковкой.

На Донецком направлении вечером боевики продолжили провокационные обстрелы украинских укреплений в окрестностях Зайцево. Кроме этого, в конце суток боевики дважды били из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевский промзоне.

На Луганском направлении около семич асов вечера вблизи Малинового боевики выпустили три мины калибра 82 миллиметра.

Напомним, во вторник противник 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. К счастью, потерь среди наших военных нет.