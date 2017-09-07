15:17 07.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе 282 гражданских пропали без вести

При этом также на Донбассе зафиксирована пропажа 116 военнослужащих.

На Донбассе 282 гражданских пропали без вести

На Донбассе среди пропавших на данный момент насчитывается 282 гражданских. Эти сведения были предоставлены центром координации поиска, а также освобождения пропавших в местах АТО. Согласно сообщению – среди пропавших 282 гражданских на востоке – шестеро волонтеров, а также двое журналистов. Также – по словам работников СБУ – на востоке пропал без вести 71 силовик ВСУ, а также 24 правоохранителя, 16 силовиков Нацгвардии и 12-ть добровольцев.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас в местах проведения АТО ситуация остается очень напряженной. Террористы за сутки открыли огонь по силовикам 34 раза.


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