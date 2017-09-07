На Донбассе 282 гражданских пропали без вести

На Донбассе среди пропавших на данный момент насчитывается 282 гражданских. Эти сведения были предоставлены центром координации поиска, а также освобождения пропавших в местах АТО. Согласно сообщению – среди пропавших 282 гражданских на востоке – шестеро волонтеров, а также двое журналистов. Также – по словам работников СБУ – на востоке пропал без вести 71 силовик ВСУ, а также 24 правоохранителя, 16 силовиков Нацгвардии и 12-ть добровольцев.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас в местах проведения АТО ситуация остается очень напряженной. Террористы за сутки открыли огонь по силовикам 34 раза.