Количество жертв урагана "Ирма" выросло до десяти человек - ФОТО

На данный момент тысячи людей остались без крыши над головой. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на словам представителя Национального центра ураганов Соединенных Штатов Америки, сегодня ураган "Ирма" пронесся через северный Карибский бассейн.

Это самый сильный ураган в Атлантическом океане. Он ослабел лишь немного в четверг утром и оставался мощным штормом пятой категории с ветрами в 285 километров в час, - пояснили в центре.

Вместе с тем министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил, что потери в Сен-Мартене и Сен-Бартелеми могут возрасти, поскольку спасательные команды еще не завершили инспекцию острова. Он также рассказал, что сто тысяч продовольственных пайков были отправлены на острова.

Это трагедия, нам нужно будет перестроить оба острова. Большинство школ были разрушены, - резюмировал Коломб.

В свою очередь премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда Гастона Брауна заявил, что сейчас остров непригоден для жизни. Тут полное разрушение. Остров буквально ушел под воду. Сейчас Барбуда непригодна для жизни, – сказал Браун, добавив, что в южной части острова Сен-Мартен разрушен аэропорт, который является третьим по величине на Карибских островах. В результате урагана остров остался без электричества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром Жерар Коломб сообщал, что на французских островах Карибского моря ураган " Ирма" уже убил по меньшей восемь человек. Еще 23 человека пострадали.