Власти США объявили ЧП в ряде регионов из-за урагана "Ирма"

По состоянию на вечер среду, 6 сентября, ураган достиг пятой, последней из возможных, категорий безопасности. Как сообщает Business Insider, во Флориде, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах начались принудительные отселения людей.

Объявления были распространены в трех отдельных выпусках новостей, что позволяет федеральному агентству по управлению чрезвычайными ситуациями координировать усилия по ликвидации последствий катастроф в трех регионах, которые, согласно прогнозам, могут вызвать ураган на этой неделе.

Сообщается также, что ураган может достичь Пуэрто-Рико в среду после обеда. И он может быть разрушительным.

В свою очередь метеорологи характеризуют "Ирму" как "потенциально катастрофический" ураган и один из самых сильных атлантических ураганов из когда-нибудь приходящих в страну.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, около пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов их семей будут эвакуированы из базы военно-морской авиации "Ки-Уэст" к югу от Флориды из-за приближения урагана " Ирма".