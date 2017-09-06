В среду в Минске будут говорить об обмене пленными по формуле "87 на 309", - Тандит

Формат, который сегодня будет обсуждаться - "87 на 309". Об этом вчера вечером в эфире одного из украинских телеканалов сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

По его словам, 309 человек, которых разыскивают оккупационные "власти" так называемых "республик", могут обменять на 87 разыскиваемых украинской стороной. Контактная группа уже пришла к той точке, когда начали обсуждать форму освобождения.

Боевики подтверждают 87 наших заложников, которые незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. Украина готова рассматривать освобождение по формуле "87 на 309", - пояснил советник министра, добавив, что лица, совершившие особо тяжкие преступления или не имеющие отношения к АТО, к обмену не рассматриваются.

Вместе с тем он не сказал когда именно может состояться обмен, поскольку допускает, это может помешать обмену.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина Геращенко вчера заявила, что в плену у боевиков находятся 144 заложника.