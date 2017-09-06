В Николаеве обнаружено кладбище автомобилей BMW - ФОТО

Тут предприниматель создал подпольную организацию техобслуживания авто исключительно марки BMW. Как сообщает пресс-служба областной полиции, мужчина арендовал ряд помещений, набрал штат рабочих и наладил работу с постоянными клиентами.

При этом помещения были разделены на две части. В одних находились машины на ходу для продажи, в других те, которые владельцы оставили для ремонта.

Было также место для так называемого кладбища BMW, поскольку машины, которые не подлежат восстановлению, разбирались на детали. Полиция разоблачили продавца нелегальных иномарок после того, как изъяла у одного из жителей города BMW, который он только что купил. После проверки оказалось, что в машина поддельная.

В полиции также рассказали, что на свалке находились машины, поврежденные после ДТП или пожаров, с иностранной регистрацией, находящиеся в розыске или не числящиеся в каких-либо базах данных. По предварительной информации, у мужчины обслуживались около 70% владельцев автомобилей марки BMW Николаева.

Правоохранители открыли уголовное дела, а мужчине инкриминируется подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта и уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства.

Санкции этих статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет. На данный момент решается вопрос касательно сообщения о подозрении и избрания меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пассажирский автобус МАN сообщением "Херсон – Познань" во вторник, 5 сентября, попал в аварию. Авария произошла в Николаевской области. Автобус, по неизвестным пока причинам, опрокинулся в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек.