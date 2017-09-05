В 2017 году саперы в зоне АТО обезвредили 45 тысяч взрывоопасных предметов

Также за указанный период саперы сумели очистить 1,8 тысяч гектаров от мин. Эти сведения в ходе проведения брифинга распространил представитель ведомства сферы обороны Дмитрий Гуцуляк. Согласно его словам – на данный момент ведутся работы в области разминирования сразу на 45-ти участках площадью в 6,4 тысячи гектара.

Военным саперам удалось с начала года очистить от мин 1,8 тысячи гектаров, из которых 634 гектара – в зонах, где ведутся военные действия. В процессе разминирования было уничтожено больше 45-ти тысяч опасных предметов.

Как сообщал УРА-Информ, в июле саперы на востоке обезвредили около 600 опасных предметов.