56 силовиков ВСУ за неделю получили награды

Кроме того - также еще 70 силовиков получили подарки обронного ведомства. Эти сведения в рамках брифинга распространил представитель ведомства Дмитрий Гуцуляк. Согласно его словам – в течение семи дней 56-ти силовикам вручили награды. А также еще 70-ти вручили ценные подарки.

В целом же со старта проведения на востоке страны АТО отличия от украинского Минобороны получили 43 тысячи граждан, а также около 27-ми тысяч граждан получили госнаграды. Известно, что статус участника военных действий получили в целом 212 тысяч граждан.

Как сообщал УРА-Информ, в течение суток четвертого сентября среди силовиков АТО не было раненых и погибших.