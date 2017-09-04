Южная Корея симулировала атаку на атомный объект КНДР

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Как отмечается, южнокорейские войска симулировали атаку на ядерный объект КНДР, в ходе которой ракеты "земля-земля" и "воздух-земля" успешно поразили условные цели.

Также по этому поводу Сеул намерен ускорить размещение системы противоракетной обороны THAAD из США.

В настоящее время ожидается, будут ли одобрены результаты доклада экспертов о последствиях размещения THAAD для экологии.

Напомним, как сообщает "УРА-Информ", в ходе телефонного разговора лидеры стран Синдзо Абэ и Мун Чжэ Ин договорились "жестче" отвечать на ядерные испытания Пхеньяна. В часности, лидеры будут настаивать на том, чтобы в Совбезе ООН главы стран "усилили" давление на Северную Корею.