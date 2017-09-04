Южная Корея симулировала атаку на атомный объект КНДР

В ответ на новые ядерные испытания в Северной Корее, Южная Корея провела учения собственных ракетных войск. Таким образом, на ядерный объект КНДР разместились американские системы противоракетной обороны THAAD.
Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Как отмечается, южнокорейские войска симулировали атаку на ядерный объект КНДР, в ходе которой ракеты "земля-земля" и "воздух-земля" успешно поразили условные цели.
Также по этому поводу Сеул намерен ускорить размещение системы противоракетной обороны THAAD из США.
В настоящее время ожидается, будут ли одобрены результаты доклада экспертов о последствиях размещения THAAD для экологии.
Напомним, как сообщает "УРА-Информ", в ходе телефонного разговора лидеры стран Синдзо Абэ и Мун Чжэ Ин договорились "жестче" отвечать на ядерные испытания Пхеньяна. В часности, лидеры будут настаивать на том, чтобы в Совбезе ООН главы стран "усилили" давление на Северную Корею.