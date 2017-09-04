ЕБРР объявил конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове

В настоящее время идет отбор компании для первого этапа проекта "Твердые отходы Львова". При этом общая стоимость проекта составляет 35 миллионов евро.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте ЕБРР, операторами проекта являются Львовская городская рада и коммунальное предприятие "Зеленый город". Сам проект предусматривает начало рекультивации Грибовицкой свалки и постройку мусороперерабатывающего завода.

Тендер по закупке товаров и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в четвертом квартале текущего года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 сентября, во Львове повысились тарифы на вывоз мусора почти в два раза. Теперь жители города будут платить по 1,4 гривен за каждый квадратный метр жилой площади. Об этом говорится в решении исполкома Львовской городской рады. По информации ведомства, по новым тарифам вывоз тонны мусора составит от 719 до 803 гривен.