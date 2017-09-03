КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Как отмечается, Северная Корея разработала водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при работах по установке такого боезаряда на ракету в Институте ядерного вооружения.

"Испытания водородной боеголовки произошли утром в воскресенье, третьего сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Северная Корея в шестой раз проведет учебные испытания баллистических ракет с ядерной боеголовкой. Запуск может быть приурочен к конкретной исторической дате северокорейского государства. Предполагают, что это может быть девятое сентября - День образования правительственной палаты КНДР.