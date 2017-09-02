Красный Крест отправил на неконтролируемые территории Донбасса гуманитарную помощь

Кроме того – также было оформлено 4,9 тысячи транспортных средств. Известно при этом, что Красный Крест уже направил на неконтролируемые территории Донбасса 105 тонн различной гуманитарной помощи. Такие данные поступили от Госпогранслужбы.

Согласно сообщению – поток транспорта через контрольные пункты был динамичным, а также было заметно снижение – в сравнении с прошлыми сутками – отмечено в сообщении ГПСУ. Грузовики же с гуманитарной помощью в количестве шести штук следовали на неконтролируемые территории Донбасса и везли лекарства и продукты.

Как сообщал УРА-Информ, в августе на неконтролируемый Донбасс было доставлено семь грузовиков гумпомощи от Красного Креста.