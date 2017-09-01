В Ровно на взятке "погорел" местный депутат

Об этом передает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно информации ведомства, задержанным грозит лишение свободы до 10 лет по ч. 3 ст. 368 УК (неправомерное, намеренное получение выгоды должностным лицом).

Суд удовлетворил прошение прокуратуры об аресте подозреваемых и избрание судом временной меры пресечения. Так, депутат городского совета может внести заставу в размере - 128 тыс гривен, а его коллеге сумма назначена вдвое меньше - 64 тыс гривен.

На данный момент идет досудебное расследование, собираются необходимые доказательства и сведение сотрудников службы. Ровненская прокуратура уверена, что уже в сентябре суд сможет вынести приговор двум коррупционерам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее полиция арестовала, который требовал деньги у одного из местных предпринимателей.