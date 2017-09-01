На Одещине обнаружили фиктивный благотворительный фонд обнаружили

Об этом передает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Согласно информации ведомства, злоумышленник через интернет искал счета крупных предприятий по всей Украине. Преступник совершал их обзвон, где представлялся государственным чиновником при этом прося руководство предприятия материально помочь средствами на нужды воинов АТО.

Далее мужчина отправлял на почту руководства счетные реквизиты фейковой благотворительной организации и получал деньги. Сообщается, что за полгода деятельности аферисту удалось выманить состояние на более 100 тыс гривен.

Прокуратура отмечает, что преступник действовал сообща с подельцами в городе Киеве. Их личности еще не установлены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Днепре сотрудники Службы Безопасности Украины совместно с прокуратурой Днепровской и Харьковской областей предотвратили попытку продажи поддельных 500 тыс. акцизных марок.