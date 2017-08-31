Львовский чиновник "погорел" на взятке

Согласно информации службы, сотрудники требовали дачи взятки в размере 9000 гривен за способствование в выдаче биометрического паспорта.

Существовала целая схема, позволявшая "ускорить" получение заветного документа. В оборудке участвовали главный специалист и руководитель одного из районных миграционных отделов города Львова.

Половина полученной суммы шла в карман начальника главного районного миграционного отделения, который "крышевал" мошенников.

Злоумышленники были взяты в личном кабинете в личном кабинете главного специалиста отделения.

Полиция города имеет все доказательства для доведения дела до судебного решения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно следователи прокуратуры города Киева задержали старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконной легализацией иностранцев столичной полиции.