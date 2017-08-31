15:22 31.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Львовский чиновник "погорел" на взятке

Во Львовской области с поличным был задержан сотрудник Государственной миграционной службы. Об этом передает пресс-служба правоохранителей области.

Львовский чиновник

Согласно информации службы, сотрудники требовали дачи взятки в размере 9000 гривен за способствование в выдаче биометрического паспорта.

Существовала целая схема, позволявшая "ускорить" получение заветного документа. В оборудке участвовали главный специалист и руководитель одного из районных миграционных отделов города Львова.

Половина полученной суммы шла в карман начальника главного районного миграционного отделения, который "крышевал" мошенников.

Злоумышленники были взяты в личном кабинете в личном кабинете главного специалиста отделения.

Полиция города имеет все доказательства для доведения дела до судебного решения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно следователи прокуратуры города Киева задержали старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконной легализацией иностранцев столичной полиции.


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