Киевский полицейский "крышевал" банду наркодилеров

Об этом передает прокуратура Киева.

Согласно информации ведомства, задержанный не только "крыл" продажу наркотиков, а еще и входил в банду производителей наркотического продукта. Во время обыска квартиры преступника было обнарудено таблетки экстази, амфетамин и каннабис.

Суд уже избрал время пресечения для бывшего полицейского в виде ареста с правом внесения заставы в три млн гривен.

Следователи сообщают, что банда организовала несколько помещений, где изготавливала продукт, а затем продавала его мелким наркоторговцам.

Изьятый товар оценивается в несколько сотен тыс гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее оперативники спецслужб задержали наркодельца в одном из почтовых отделений Киева во время получения очередного отправления с партией элитной марихуаны.