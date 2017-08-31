10:54 31.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевский полицейский "крышевал" банду наркодилеров

Печерский районный суд города Киева взял под стражу сотрудника правоохранительных органов, который прикрывал деятельность наркодилеров, действовавших в столице.  
 

Киевский полицейский

Об этом передает прокуратура Киева.

Согласно информации ведомства, задержанный не только "крыл" продажу наркотиков, а еще и входил в банду производителей наркотического продукта. Во время обыска квартиры преступника было обнарудено таблетки экстази, амфетамин и каннабис.

Суд уже избрал время пресечения для бывшего полицейского в виде ареста с правом внесения заставы в три млн гривен.

Следователи сообщают, что банда организовала несколько помещений, где изготавливала продукт, а затем продавала его мелким наркоторговцам.

Изьятый товар оценивается в несколько сотен тыс гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее оперативники спецслужб задержали наркодельца в одном из почтовых отделений Киева во время получения очередного отправления с партией элитной марихуаны.


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