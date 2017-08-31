Хакеры атаковали сайт WikiLeaks

Об этом сообщает The Guardian.

По словам хакеров, организация "бросила им вызов", предложив им взломать сайт.

При попытке входа на ресурс посетителей перенаправляли на другую страницу. По данным газеты, хакеры атаковали не серверы WikiLeaks, а один или несколько DNS-серверов.

В то же время WikiLeaks информацию о взломе опровергла. Также отметим, что по состоянию на 31 августа 2017 года, 15.15 по киевскому времени ресурс исправно работал.

Кстати, в прошлом году WikiLeaks скрыла компромат на Кремль по Украине. В частности, организация отказалась от информации о российском военном и участии в конфликте на Донбассе.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в результате хакерской атаке в сеть попал сюжет финальной серии седьмого сезона сериала "Игра престолов".