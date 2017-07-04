Банкротство ООО "АЛЬТКОМ" обрушит автодорожный рынок в Украине

Райффайзен Банк "Аваль" подал соответствующий иск в хозсуд Донеччины. В июле могут ввести процедуру распоряжения имуществом АЛЬТКОМА. Райффайзен требует от компании и связанных с ней предприятий около 300 млн гривен.

Долг АЛЬТКОМА перед ПУМБ – 17,4 млн грн. При этом большая часть выданных кредитов – явно безнадежные. Почти все юридические лица-должники в настоящее время прописаны в оккупированном Донецке. Об этом идет речь в расследовании "Владимир Гройсман, банкротcтво АЛЬТКОМ и украденные кредиты ЕБРР".

Наиболее угрожающая для АЛЬТКОМА, а значит и "влитых" в него бюджетных и кредитных средств, ситуация сложилась в ходе судебных тяжб компании с Проминвестбанком. Донецкий апелляционный хозяйственный суд обязал АЛЬТКОМ выплатить банку 466,4 млн гривен за четыре года. В рамках рассрочки компания должна ежемесячно выплачивать 9,72 млн гривен. Общий же объем судебных требований Проминвестбанка к структурам, связанным с этой компанией, превышает 10 млрд гривен.

В случае удовлетворения судом этих требований в полном объеме АЛЬТКОМ объявят банкротом. Ведь его доходы и активы не позволят удовлетворить даже требования Райффайзен Банка. И тогда государство в лице Укравтодора, являющегося гарантом привлеченных международных кредитов, потеряет миллиарды гривен. Кроме того, будет заблокировано дорожное строительство на ряде ключевых направлений. АЛЬТКОМ явно не обладает достаточными финансовыми, кадровыми и техническими ресурсами для выполнения взятых на себя объемов работ и подписанных контрактов.

Удивительно, что в Укравтодоре, определяя победителя тендеров, не учли тот факт, что больше 80% материально-технической базы предприятия, в первую очередь строительная техника, пребывает под ограничениями Государственной исполнительной службы. С января до июня 2017-го проведено больше 400 судебных заседаний в делах против ООО "ДС АЛЬТКОМ", по которым приняты решения, обязывающие вернуть кредиторам практически всю строительную технику, оплатить сборы, налоги и обязательства по кредитам, а также – возмещения другим предприятиям.

Наиболее интересный вопрос состоит в том, каким образом фактический банкрот умудряется выигрывать все новые и новые контракты. Только в текущем году АЛЬТКОМ выиграл тендеры на строительство путепровода и транспортной развязки при реконструкции автодороги Р-52 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, строительство автодороги Мариуполь-Урзуф, ремонт участков автодорог Р-60 Кролевец-Конотоп-Ромни-Пирятин, Р-42 Лубны-Миргород-Опишня, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Т-17-14 Чернухи-Лубны и другие. К примеру, только от Службы автомобильных дорог Полтавской области АЛЬТКОМОМ получены контракты на 1,2 млрд гривен.