Торецку из-за затопления шахт грозит техногенная катастрофа

Так, сейчас в н.п. Торецк по причине затопления двух шахт – Южной и Артема – метан выходит прямо на поверхность, попадая в подвалы зданий и это приводит к отравлению граждан. Эти сведения распространила украинская сторона центра контроля вопросов прекращения обстрелов – передали в штабе АТО.

Так, сейчас из-за поврежденного водовода вода идет к подземным выработкам. А повреждения возникли ранее по итогам вражеских обстрелов. При этом сейчас в н.п. Торецк ввели режим снабжения жителей водой – и примерно 35 тысяч жителей лишь два часа ежесуточно получают воду.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Торецк осенью 2016-го года по итогам обстрелов был поврежден водовод.