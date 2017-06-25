ОБСЕ открыла в Попасной патрульную базу

Так, новая патрульная база была торжественно открыта 24-го июня в н.п. Попасная, что на Луганщине. Эти данные содержатся в сообщении миссии ОБСЕ в социальных сетях. Согласно данным – новая база даст возможность расширить присутствие миссии в зонах, где фиксируют максимальные обстрелы.

Это позволит более оперативно реагировать на данные про инциденты. Восьмеро членов миссии станут находиться на дежурстве на базе 24 часа в сутки. Менять наблюдателей будут каждые пять дней.

Как сообщал УРА-Информ, ранее открытие новой патрульной базы в н.п. Попасная анонсировал А. Хуг.