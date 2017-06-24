Линию разграничения в зоне АТО более пересекли 45 тыс человек за сутки

Об это сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении говорится, что вчера пассажиропоток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, имел тенденцию к увеличению.

Сообщается, что в общей сложности через КПВВ последовало около 45000 человек и 6300 транспортных средств. А именно:

"Майорское" - 9355 человек и 1225 транспортных средств;

"Марьинка" - 11250 человек и 1990 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9555 человек и 1955 транспортных средств;

"Гнутово" - 4970 человек и 1040 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9955 человек.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Луганщине террористы пытались пойти в наступление.