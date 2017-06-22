20:57 22.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Власти Львова должны решен вопрос вывоза мусора в течение двух недель, - Зубко

Правительство Украины поставила перед местными властями города Львова задачу решить вопрос вывоза мусора из города в ближайшие две недели.

Власти Львова должны решен вопрос вывоза мусора в течение двух недель, - Зубко

План мероприятий, который должен быть получен завтра от Львовской областной администрации, даст возможность разрешить эту ситуацию. Сегодня мы поставили срок решения этого вопроса до двух недель.

Но вопрос сейчас стоит в текущей ситуации. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил журналистам после завершения заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС о мерах по урегулированию вопросов обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове и состояния пожарной безопасности в экосистемах Украины вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

При этом он напомнил, что уже в четвертый раз мусор вывозится в оперативном порядке. Правительство не может вмешиваться в эту ситуацию постоянно. Нужно просто организовать этот процесс, подумать о временном полигоне, готовить проекты и все эти вопросы зависят непосредственно от властей города, - указал он.

Вместе с тем вице-премьер также обратил внимание, что поручил Министерству здравоохранения Украины ежедневно мониторить санитарно-эпидемиологическую ситуацию и возможность распространения инфекционных заболеваний во Львове.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Зубко заявил, что вывоз твердых бытовых отходов из Львова начнется уже 22 июня. Уже определились с объемами и транспортом – нужно приблизительно 600 рейсов. Куда возить – другой вопрос, - отметил он.


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