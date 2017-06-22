12:41 22.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168317:mysnichenko

На Донбассе пьяные террористы устроили "ралли" на военных авто

На Донбассе т.н. "армейское ралли" пьяные террористы решили устроить в н.п. Алчевск.

На Донбассе пьяные террористы устроили

Так, на оккупированных территориях Донбасса террористы. Будучи в нетрезвом состоянии, решили провести т.н. "армейское ралли", катаясь на военных авто по Алчевску, что на Луганщине. Эти сведения 22-го июня распространили представители разведки Минобороны страны.

В итоге комендатура провела задержание военных, что после распития спиртного решили провести для развлечения “ралли", катаясь по Алчевску на военных авто.

Как сообщал УРА-Информ, террористы ИГИЛ устроили взрыв мечети Мосула. Мечеть была взорвана, равно как и ее минарет. Данный инцидент был назван признанием своего поражения боевиками.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив