На Донбассе пьяные террористы устроили "ралли" на военных авто

Так, на оккупированных территориях Донбасса террористы. Будучи в нетрезвом состоянии, решили провести т.н. "армейское ралли", катаясь на военных авто по Алчевску, что на Луганщине. Эти сведения 22-го июня распространили представители разведки Минобороны страны.

В итоге комендатура провела задержание военных, что после распития спиртного решили провести для развлечения “ралли", катаясь по Алчевску на военных авто.

Как сообщал УРА-Информ, террористы ИГИЛ устроили взрыв мечети Мосула. Мечеть была взорвана, равно как и ее минарет. Данный инцидент был назван признанием своего поражения боевиками.