10:51 22.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168305:labazovych

Красный крест доставил на Донбасс более 233 тонн гуманитарной помощи

Миссия Международного комитета "Красный Крест" в четверг утром, 22 июня, доставила на оккупированную часть Донбасса более 233 тонн гуманитарной помощи. 

Красный крест доставил на Донбасс более 233 тонн гуманитарной помощи

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на восток Украины проследовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом.

Известно, что на машине перевозили продукты питания, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом свыше 233 тонн.

"Груз жителям Донецкой области был направлен от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первые 30 грузовиков с гуманитарным грузом от Швейцарского агентства развития и сотрудничества были отправлены на Донбасс через КПВВ "Новотроицкое".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив