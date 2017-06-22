Красный крест доставил на Донбасс более 233 тонн гуманитарной помощи

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на восток Украины проследовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом.

Известно, что на машине перевозили продукты питания, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом свыше 233 тонн.

"Груз жителям Донецкой области был направлен от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первые 30 грузовиков с гуманитарным грузом от Швейцарского агентства развития и сотрудничества были отправлены на Донбасс через КПВВ "Новотроицкое".