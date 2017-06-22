14:38 22.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Безвизом" уже воспользовались 30 тысяч граждан Украины

Примерно 30-ть тысяч украинских граждан уже воспользовались "безвизом" со старта его внедрения.

Так, около 30-ти тысяч украинских граждан уже использовали возможность въезда в ЕС без получения виз. Такое сообщение 22-го июня поступило от украинского МИД. При этом консульская служба также подчеркнула, что были и отказы во въезде, однако это редко и обоснованно. В МИД просят граждан страны очень внимательно заниматься подготовкой требуемых бумаг для своих поездок.

Как сообщал УРА-Информ, к 10-му июня уже около 10-ти процентов украинских граждан обзавелись для поездок в Европу биометрическими паспортами. Про это ранее сообщил Петр Порошенко.


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