"Безвизом" уже воспользовались 30 тысяч граждан Украины

Так, около 30-ти тысяч украинских граждан уже использовали возможность въезда в ЕС без получения виз. Такое сообщение 22-го июня поступило от украинского МИД. При этом консульская служба также подчеркнула, что были и отказы во въезде, однако это редко и обоснованно. В МИД просят граждан страны очень внимательно заниматься подготовкой требуемых бумаг для своих поездок.

Как сообщал УРА-Информ, к 10-му июня уже около 10-ти процентов украинских граждан обзавелись для поездок в Европу биометрическими паспортами. Про это ранее сообщил Петр Порошенко.