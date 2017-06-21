13:20 21.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За 2017 год 100 силовиков уже погибло в зоне АТО

В нынешнем году в местах, где сейчас проводится АТО, уже зафиксирована гибель сотни силовиков.

За 2017 год 100 силовиков уже погибло в зоне АТО

Такая информация сегодня поступила от С. Полторака – украинского министра обороны. Согласно его данным – сейчас вообще речь не идет про режим тишины в местах проведения АТО. Там только в 2017-ом уже замечена гибель сотни защитников. Нет никакой речи про режим тишины.

Известно, что в течение 19-го июня, а также 20-го террористы 36 раз применили к силовикам АТО тяжелое вооружение.

Как сообщал УРА-Информ, в течение прошлых суток по итогам вражеских обстрелов один украинский воин получил различные повреждения, погибших не было. Про это передавали в штабе АТО.


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