17:35 21.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве проверят все исторические здания на предмет пожарной безопасности

Управление по чрезвычайным ситуациям проверит исторические здания и памятники Киева на соблюдение пожарных норм и условий безопасности труда строителей.

В Киеве проверят все исторические здания на предмет пожарной безопасности

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

В сообщении говорится, что, по предварительным выводам, причиной пожара в здании бывшего гастронома на улице Крещатик стала халатность строителей, которые проводили работы на крыше.

Таким образом, зампредседателя обратился к Управлению по чрезвычайным ситуациям с просьбой проверить все подобные объекты города на соблюдение пожарных норм и условий безопасности труда строителей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера в Киеве возник пожар в здании бывшего гастронома на улице Крещатик, 40/1. Пожар был локализован на общей площади 1000 кв м. Открыто уголовное производство.


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