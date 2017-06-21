Шесть человек умерли от ботулизма – Госпродпотребслужба

Шесть случаев из них летальные.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Сообщается, что основная причина обострения ситуации с заболеванием ботулизмом кроется в несоблюдении технологии производства, условий хранения и реализации продукции.

Однако благодаря совместным действиям органов власти, в том числе и Госпродпотребслужбы, эта негативная динамика замедлилась.

Также отмечается, что Госпродпотребслужба в регионах осуществляет мониторинговые исследования продукции, которая может быть фактором заболевания.

Напомним, по мнению нардепа Сергея Тригубенко, неконтролируемые вспышки ботулизма в стране является следствием моратория на проверки бизнеса.

Ранее УРА-Информ сообщал, что связи массовыми отравлениями на Харьковщине изъято 300 килограммов рыбы.