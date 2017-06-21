19:30 21.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168268:nastia

Шесть человек умерли от ботулизма – Госпродпотребслужба

Специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в расследовании 41 случая заболевания ботулизмом среди населения.

Шесть человек умерли от ботулизма – Госпродпотребслужба

Шесть случаев из них летальные.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Сообщается, что основная причина обострения ситуации с заболеванием ботулизмом кроется в несоблюдении технологии производства, условий хранения и реализации продукции.

Однако благодаря совместным действиям органов власти, в том числе и Госпродпотребслужбы, эта негативная динамика замедлилась.

Также отмечается, что Госпродпотребслужба в регионах осуществляет мониторинговые исследования продукции, которая может быть фактором заболевания.

Напомним, по мнению нардепа Сергея Тригубенко, неконтролируемые вспышки ботулизма в стране является следствием моратория на проверки бизнеса.

Ранее УРА-Информ сообщал, что связи массовыми отравлениями на Харьковщине изъято 300 килограммов рыбы. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив