Пострадавшим от пожара в лондонской многоэтажке купили квартиры

Об этом сообщает ВВС Украина.

В сообщении говорится, что правительство Лондона приобрело в жилом комплексе Kensington Row для пострадавших от пожара 86 квартир на одну и две спальни.

Отмечается, что данное "социальное жилье" расположено в комплексе, где цена квартир стартует от 1,5 млн фунтов.

Также сообщается, что в Kensington Row круглосуточно работают консьержи и частный кинотеатр.

Отмечается, что власть смогла найти дополнительные ресурсы, чтобы квартиры можно было быстрее оборудовать всем необходимым для жизни. Правительство ожидает, что это будет один из вариантов постоянного жилья, которое предложат пострадавшим.

Ранее УРА-Информ сообщал, что пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл Тауэр на западе Лондона произошеш в ночь на 14 июня и продолжался более суток. В результате число погибших и пропавших без вести составило 79 человек.