На Днепропетровщине объявили о чрезвычайной пожароопасности

Эти сведения сегодня распространили в ГСЧС данного региона. Согласно данным – в области в ближайшие пару дней будет чрезвычайно высокая пожароопасность. В течение пяти лет при этом фиксируют все большее число пожаров в местных экологических системах, к примеру, горит трава, мусор и прочее.

В частности, еще в 2012-ом году таких возгораний зафиксировано около 1200-от, а уже в 2013-ом – 1700.

Как сообщал УРА-Информ, масштабный пожар возник в столице Украины 20-го июня – прямо в центре города, на улице Крещатик. Горело здание, которое находится на реставрации.