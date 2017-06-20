На Украину надвигается летняя жара

В целом по стране будет сухо, только днем кое-где на западе возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный и северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 25-30 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью удержится на уровне 17-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 28-30 градусов.

На западе Украины днем возможен небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы. Ночная температура воздуха составит 12-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-30 градусов выше нуля.

В северных областях без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 24-30 градусов.

В центре сухо и тепло. Ночью на термометрах будет от 12 до 18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

На востоке Украины во вторник синоптики осадков также не обещают. Ночью температура воздуха составит 10-16 градусов со знаком плюс. Днем будет от 23 до 28 теплых градусов.

На юге страны без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-31 градуса.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 25-31 градуса.