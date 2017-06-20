Американские бомбардировщики проведут учения в Южной Корее

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, в совместном полете примут участие два истребителя F-15K.

Согласно информации изданиия, стратегические сверхзвуковые бомбардировщики B-1B стоят на вооружении ВВС США с 1985 года. Кроме того, они могут нести обычное и ядерное вооружение и преодолевать ПВО на скорости более 1300 км/ч.

Стоить отметить, что ранее учения в небе над Корейским полуостровом были направлены стратегические бомбардировщики с авиабазы Гуам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Северная Корея запустила летающий объект, который пересек границу соседней Южной Кореи. Однако неизвестный объект не успел приземлиться, поскольку был сбыт военными.