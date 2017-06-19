На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла

В понедельник утром, 19 июня, его столб достиг в высоту 15 километров над уровнем моря. Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Камчатскому краю, в поселке Усть-Камчатск прошел пеплопад.

Жителей поселка оповестили об опасности по громкоговорителям. Им даны рекомендации по правилам поведения во время пеплопада.

Сейсмологи уже присвоили Шивелучу наивысший – красный код авиационной опасности. Руководители местных авиационных компаний предупреждены о возможной опасности и необходимости изменить маршрут движения.

Напомним, высота Шивелуча – 3283 метров, высшая точка активной части – 2 800 метров над уровнем моря, возраст – 60-70 тыс лет. Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки. Активность вулкана усилилась в мае 2009 года.

Как сообщал УРА-Информ, предыдущий пеплопад от Шивелуча прошел в камчатских поселках 8 июня, когда исполин выбросил пепел на высоту до 12 километров над уровнем моря.