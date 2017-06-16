15:20 16.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За период АТО погибло 2500 украинских силовиков

В течение примерно трех лет проведения в нашей стране АТО примерно 2500 силовиков уже погибли.

За период АТО погибло 2500 украинских силовиков

Такое сообщение распространили сегодня – 16 июня – в Минобороны страны – заявление сделал А. Лысенко – спикер по делам проведения АТО. Он уточнил, что в течение примерно трех лет – тот период, когда в нашей стране проводится АТО, уже погибло в боях примерно 2500 тысячи наших защитников. Кроме того, также имеется и около десяти тысяч раненых в боях на востоке Украины.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня С. Полторак отметил, что армия Украины быстро превращается в профессиональную. В течение полутора лет в армию поступило около 86-ти тысяч контрактников, которые имеют опыт ведения боев и хорош мотивированы.


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