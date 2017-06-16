20:26 16.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за сутки погиб силовик

Террористы на востоке все так же продолжают применять вооружение, которое запрещено минскими договоренностями.

В зоне АТО за сутки погиб силовик

Так, в зоне, где сейчас проводится АТО, в течение суток 16-го июня замечена гибель одного силовика – говорится в данных штаба АТО в социальной сети. Сейчас в местах, где проводится АТО, ситуация является непростой – передали сегодня в штабе. При этом украинские защитники ситуацию продолжают контролировать.

Террористы с начала 16-го июня устраивали 18-ть обстрелов по украинским подразделениям. По итогам этих всех обстрелов один силовик все же погиб. При этом террористы все так же применяют запрещенное оружие.

Как сообщал УРА-Информ, С. Полторак сообщал о росте профессионализма украинской армии.


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