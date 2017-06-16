На Донбасса в четверг погиб украинский военнослужащий

За прошедшие сутки, четверг, 15 июня, боевики 50 раз открывали огонь. В результате таких действий погиб украинский военнослужащий.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, вдоль всей линии фронта вчера было зафиксировано девять случаев применения противником запрещенного минского соглашениями вооружения, а также дважды оккупанты обстреляли жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов.

На приморском направлении вчера боевики 24 раза открывали огонь. Так утром противник из реактивных артиллерийских систем обстреляли жилые кварталы Марьинки. Несмотря на немалые повреждения нескольких домов, никто из гражданских не пострадал.

Затем, в течение дня боевики били из 120-мм минометов в районе Марьинки, Павлополя, Широкино и Водяного. Вблизи Красногоровки и Талаковки НВФ применяли минометы калибра 82-мм. Кроме того, целый ряд вооруженных провокаций был осуществлен вблизи Гнутово, Лебединского, Чермалыка и Новомихайловки. Там по украинским опорным пунктам неоднократно открывался огонь различной интенсивности из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении было 13 замечено обстрелов. Сначала боевики из пригорода Горловки обстреляли из артиллерии калибра 122-мм позиции ВСУ вблизи поселка Южное. В то же время НВФ интенсивно обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Каменки из танков и минометов калибра 120-мм. Из таких же минометов уже под вечер велся огонь по направлению Донецкого аэропорта по украинским военнослужащим, которые держат оборону возле Песков. Вечером самой напряженной ситуации была в южном и северо-восточном пригороде Авдеевки, где НВФ били по опорных пунктам ВСУ из 82-мм минометов и имеющегося у них пехотного вооружения.

На луганском направлении было зафиксировано 13 вооруженных провокаций боевиков, большинство из которых происходило уже после шести часов вечера. В частности, поздно вечером боевики выпустили несколько мин калибра 120-мм по украинским позициям вблизи Катериновки. Там же, а также в районе Счастья и Крымского боевики били из 82-мм минометов. К слову, обстреливая из минометов Счастье, боевики выпустили три мины непосредственно по одному из жилых массивов этого населенного пункта. Никто из местных жителей, не пострадал. Информация о возможных разрушениях уточняется.

Напомним, 15-го июня на водоводе Донетчины завершились необходимые работы. Сейчас станция работает в обычной режиме и вода идет в дому местных жителей.