15:02 14.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ртутьсодержащие лампы нашли на Киевщине

В Киевской области нашли около трех тысяч отработанных ртутьсодержащих ламп.

Ртутьсодержащие лампы нашли на Киевщине

Об этом в Facebook пишет председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров.

В сообщении говорится, что по предварительным расчетам опасная находка представляет собой до трех тысяч ртутьсодержащих ламп.

Отмечается, что мораторий на проверки образователями и лицензиатами обращения с опасными отходами продолжается.

Напомним, что, по данным экологов, мораторий на проверки обостряет и без того напряженную ситуацию в сфере опасных отходов. В мае химикатами частной компании, оставленными на свалке, отравились харьковские дети.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в одной из львовских квартир нашли боеприпасы и 5 кг ртути.


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