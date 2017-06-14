Ртутьсодержащие лампы нашли на Киевщине

Об этом в Facebook пишет председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров.

В сообщении говорится, что по предварительным расчетам опасная находка представляет собой до трех тысяч ртутьсодержащих ламп.

Отмечается, что мораторий на проверки образователями и лицензиатами обращения с опасными отходами продолжается.

Напомним, что, по данным экологов, мораторий на проверки обостряет и без того напряженную ситуацию в сфере опасных отходов. В мае химикатами частной компании, оставленными на свалке, отравились харьковские дети.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в одной из львовских квартир нашли боеприпасы и 5 кг ртути.