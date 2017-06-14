На границе с Польшей образовалась масштабная пробка

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

В сообщении говорится, что скопление авто наблюдается на шести пунктах пропуска. Отмечается, что во Львовской области зафиксировали километровые очереди на польской границе. В частности, перед пунктом пропуска Угринов-Долгобичув скопились 40 авто, еще 20 ожидают в самом пункте, Рава-Русская - Хребенне – 120 и 45 авто соответственно, Грушев – Будомеж – 90 и 20 авто, Краковец - Корчова – 210 и 50 авто, Шегини – Медика – 90 и 40 авто, Смильница – Кросценко – 30 и 10 авто.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 11 мая Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о безвизовом режиме для Украины. Данный факт спровоцировал ажиотаж при выезде украинцев в страны Европы.