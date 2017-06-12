В Киевской области глава сельской рады попался за взятку в 250 тысяч евро

Чиновник попался на взятке в 250 тысяч евро. Следователи прокуратуры завершили расследования по этом факту и направили в суд обвинительный акт против задержанного.

Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно сообщению, следователям удалось установить, что к председателю сельрады обратился гражданин с просьбой выделить ему четыре гектара земли в пределах села Мартусовка для хозяйственной деятельности. За это чиновник потребовал передать ему 250 тысяч евро.

Полиция задержала взяточника еще 20 марта 2017 сразу после передачи ему всей суммы взятки. Сейчас обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения дела по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что за последнюю неделю в Украине получилось поймать 11-ть взяточников. Сумма взяток, полученных ими, составила около пяти миллионов долларов, - пояснил генпрокурор.