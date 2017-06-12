На Луганщине арестованы информаторы террористов

Эти сведения 12-го июня распространили в прокуратуре региона. Согласно данным – житель н.п. Лисичанск, а также н.п. Константиновка в 2017-ом году занимались сбором информации про состав, а также про вооружение и дислокацию ВСУ. Затем эти граждане передавали сведения своим кураторам-участникам "ЛНР".

На данный же момент помощники боевиков уже задержаны и им сообщили про подозрение, а также избрали меры пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал УРА-Информ, недавно на Донбасс прибыло около 350-ти наемников – из России. В Донецк – около 200-от человек и около 150-ти – на Луганщину.